Militares não poderão usar pen drives - Link - Estadão

O WikiLeaks só fez o barulho que fez porque o militar Bradley Manning entrou na SIPRENET, rede interna do Exército dos Estados Unidos, baixou milhares de dados confidenciais e gravou tudo em um CD que intitulou de “Lady Gaga” e repassou para o site, que jogou tudo no ventilador.

Para tentar evitar isso, as Forças Armadas dos EUA proibiu os militares de usarem CDs, DVDs, pen-drives ou qualquer outro aparelho móvel que permita que dados sejam gravados. Quem descumprir a ordem pode ter que encarar a corte marcial.

—-

Uma ordem assinada pelo Major Richard Webber, comandante das Operações Network da Força Aérea e obtida pelo site da revista Wired afirma: “deve-se imediatamente cessar o uso de mídias removíveis em todos os sistemas, servidores e deixar isolados os computadores ligados a SIPRENET”. Ordens parecidas foram emitidas nas outras instituições militares dos EUA.

Uma fonte interna do exército ouvida pela Wired afirma que a medida irá dificultar o trabalho dos militares. Muitos computadores não estão ligados em rede e alguns estão em áreas com uma lenta conexão de internet. Nesses casos, a solução sempre foi transferir dados por meio de pen drives e DVDs.

O próprio documento do major Webber mostra que o banimento desses aparelhos pode ser comprometedor. “Alguns irão sentir dificuldade em transferir dados em necessidades operacionais o que pode impedir a tarefa de ser realizada no tempo determinado ou até mesmo impedir que ela seja efetuada”. Porém, logo depois, mostra que isso não quer dizer que existam exceções: “Quem não cumprir poderá ser punido de acordo com o Código de Justiça Militar”.