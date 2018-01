MINC convida internautas para discutir cultura digital - Link - Estadão

O Ministério da Cultura lançou nesta quinta no Fisl um fórum virtual sobre cultura digital. Acessível pelo site www.culturadigital.br, a ideia é que qualquer pessoa possa interagir por meio de seus próprios blogs ou por ferramentas de rede social para discutir melhorias na produção e distribuição de conteúdo na internet, além de conservação de acervos digitais e popularização do acesso à comunicação.

Segundo o Gerente de Informações Estratégicas do Ministério, José Murilo Jr, a ideia é colocar os internautas no debate, inclusive na modificação de leis como a dos direitos autorais. “Já conversamos com diversos setores, entre eles artistas, gravadoras, associações. Acredito que os internautas possam nos fazer encontrar outras visões.”

No site, qualquer um pode criar o próprio blog. Se já tiver um, é possível apenas linká-lo. Também é possível participar de fóruns. Os assuntos prioritários para debate serão conservação da memória digital; novas modelos de negócio para a cultura; como popularizar a banda larga no Brasil; como o digital permite novas formas de expressões artísticas; e comunicação pelo meio digital.

Em novembro, deve ser realizado um grande evento em que essas propostas serão reunidas. “Para a gente, ter sugestões em um mesmo lugar auxilia na organozação. Queremos no fim desse processo fazer um documento. Mas a ideia é que esse site continue mesmo após isso.”