Minha Casa Melhor permite comprar tablets - Link - Estadão

SÃO PAULO – A Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee) informou, na noite desta terça-feira, 17, que a presidente Dilma Rousseff acolheu a proposta da entidade: irá incluir tablets no programa Minha Casa Melhor.

O programa previa até então a aquisição de computadores de mesa e notebooks, dentro do limite de R$ 5 mil previsto por beneficiário, participante do Minha Casa, Minha Vida.

Segundo o presidente da Abinee, Humberto Barbato, a entidade irá entregar ao governo, ainda esta semana, a proposta ao Ministério da Fazenda com as informações sobre o padrão de tablet que poderá ser enquadrado no Minha Casa Melhor, entre elas os preços e a necessidade de o produto ser fabricado no Brasil.

“Não foi falado sobre o teto de preço, mas os tablets até R$ 799 representam 68% de todos os vendidos no Brasil. Vamos informar as faixas de preço e o que representam dentro das vendas para o governo definir”, disse Barbato ao Broadcast.

De acordo com ele, a expectativa é que a autorização para a inclusão dos tablets seja feita via resolução do Banco Central, como ocorreu com a listagem dos produtos já incluídos no Minha Casa Melhor.

O presidente da Abinee ainda não tem uma estimativa de vendas, mas calcula que cerca de 100 mil computadores possam ter sido vendidos entre os 155 mil contratos já firmados com os beneficiários do Minha Casa Melhor.

“Os computadores, que têm preço máximo até R$ 1.150, são o segundo item mais vendido no Minha Casa Melhor, e como os tablets têm preço menor, acredito que número de vendas será importante”, concluiu Barbato.