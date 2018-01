Mininova tem 3 meses para excluir torrents ilegais - Link - Estadão

No começo de maio, o Mininova instalou um filtro de detecção de infrações de direito autoral. No entanto, a justiça holandesa entendeu que o filtro apenas não é suficiente, já que os conteúdos proibidos seguem reaparecendo. Apesar de nenhum dos arquivos proibidos ficar hospedado nos servidores do Mininova, o site está sendo punido por facilitar a violação de direitos autorais.

Como o Mininova possui receita proveniente de anúncios publicitários, seus responsáveis terão que pagar uma multa de mil euros por cada link ilegal que continuar no site após o período de três meses. Também é de três meses o tempo que os advogados do Mininova tem para apelar da decisão.