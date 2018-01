Ministério da Saúde monitora gripe suína pelo Twitter - Link - Estadão

Ministério da Saúde monitora gripe suína pelo Twitter

O Ministério da Saúde criou um endereço no Twitter apenas para divulgar informações sobre a gripe suína no País. Há tanto o número de casos atualizado assim que são confirmados pela Secretaria de Vigilância em Saúde como as características da doença (sintomas, contágio, etc.).

26/06/2009 | 16h51

Por Lucas Pretti - O Estado de S. Paulo