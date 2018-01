Miramax + Netflix - Link - Estadão

A rede de locadora de filmes Netflix, que também aluga conteúdo através de seu site, está prestes a fechar um acordo com a Miramax que permitirá reproduzir os filmes do estúdio em streamming em seu site. O acordo valeria algo “em torno de US$ 100 milhões de dólares por cinco anos”, de acordo com uma fonte próxima da negociação. O estúdio com com mais de 700 títulos, entre eles Pulp Fiction e Gênio Indomável.

Tanto a locadora quanto a Miramax não quiseram comentar sobre o acordo. O jornal Wall Street Journal já havia noticiado que as duas partes estavam conversando, apesar de ter dito que o valor do acordo seria de US% 50 milhões.

A Netflix começou nos EUA como um serviço de locação de DVDs via correios, mas recentemente declarou que grande parte de seus clientes assistiam os filmes através do site. Enquanto isso, a Miramax está agressivamente em busa de um parceiro para distribuir seus filmes, disse o jornal./REUTERS