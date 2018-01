.misr - Link - Estadão

O ministro das comunicações do Egito anunciou, nesta quinta-feira, 6, o lançamento do primeiro domínio na internet utilizando caracteres árabes, buscando aumentar os serviços online e o número de usuários na mais populosa nação árabe.

“Lançar domínios em árabe é um marco na história da internet”, afirmou o ministro Tarek Kamel em nota. “Este grande passo abrirá novos horizontes para serviços online no Egito. Isso aumentará o número de usuários no país e permitirá que os serviços via internet cheguem a novos segmentos de mercado por meio da eliminação de barreiras linguísticas”.

O domínio .misr – que significa Egito em árabe e que será escrito em caracteres locais – será registrado nos provedores TE Data, Vodafone Data e Link Registrar, segundo comunicado.

Analistas dizem que o conteúdo árabe responde por apenas 1 por cento do total disponível na web.