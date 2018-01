Mistura de WhatsApp; Snapchat e Instagram; app DeeMe chega ao Brasil - Link - Estadão

DIVULGAÇÃO

Misturando funcionalidades encontradas no WhatsApp, Snapchat e Instagram, o app norueguês Deeme foi lançado no Brasil nesta segunda-feira, 8. A ideia dele é simples: trocar mensagens com seus contatos através de imagens e textos criativos e estilizados.

O grande atrativo do aplicativo é a possibilidade de uma troca de mensagens diferente. Ao tirar uma foto, por exemplo, é possível inserir figuras, filtros criativos — podendo deixar a imagem pixelizada, por exemplo —, além de textos com fontes divertidas e criativas. E caso a pessoa não tenha uma foto interessante para compartilhar, pode colocar um fundo colorido e inserir mensagens na tela.

Apesar de interessante, bonito e divertido, o aplicativo ainda possui um número pequeno de usuários. Na Play Store, são apenas 10 mil instalações até agora. Por isso, ainda é difícil interagir dentro da rede social.

O DeeMe já está disponível para os sistemas Android e iOS.

Abaixo, o vídeo de divulgação do DeepMe no Brasil: