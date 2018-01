Misturando coisas estranhas ao café - Link - Estadão

O blogueiro candense Mike “Phronk” decidiu compartilhar com o mundo suas experimentações com o café. Alegando estar “cansado do mesmo açúcar e creme de sempre”, Mike começou a testar diferentes “infusões” com a bebida.

O blog se chama “Putting Weird Things in Coffee” – ou, literalmente, “misturando coisas estranhas ao café”. As tais “coisas estranhas” podem ser desde café com cream cheese até café batido no liquidificador com uma fatia de bolo.