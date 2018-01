Modo do Chrome exclui a barra de endereço - Link - Estadão

O Google pode matar a barra de URLs na próxima versão do Chrome, o seu navegador. O novo modo de navegação, descrito no site de desenvolvedores Chromium, torna a janela do programa ainda mais limpa, dando mais espaço para a visualização de conteúdo na web.

—-

Segundo o site, a linha onde se digitam os endereços perderia importância na interface do navegador, já considerada a mais limpa se comparada com os concorrentes Firefox e Explorer, e apareceria somente quando o usuário levasse o mouse para uma área específica da tela.

Além disso, o Chrome pode também dar mais importância aos aplicativos de terceiros, tendência que já vinha sendo observada com add-ons como os que possibilitam que se atualize o Twitter, como o do TweetDeck.

Tudo isso em um momento em que a Microsoft tenta reeguer o Internet Explorer, ainda o líder absoluto mas que vem perdendo mercado para os softwares da Mozilla e do Google. Atualmente na versão ‘release candidate’ (última versão de teste antes do lançamento comercial) e muito perto de ser lançado, o novo navegador IE9 terá aceleração de hardware para um melhor desempenho de conteúdos como vídeos em HTML5. É esperar para ver.