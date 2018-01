Modo standby fez planeta gastar US$ 80 bi em 2013 - Link - Estadão

Estudo prevê que gasto com modo de espera pode aumentar para US$ 120 bi em 2020. FOTO: Wikimedia Commons Estudo prevê que gasto com modo de espera pode aumentar para US$ 120 bi em 2020. FOTO: Wikimedia Commons

SÃO PAULO – Quantas vezes você já deixou o computador funcionando enquanto ia tomar um café, ou esqueceu o celular ligado enquanto dormia, sem necessidade? Hábitos como esses, que deixam os aparelhos em “standby” ou em modo de espera, custaram ao planeta cerca de US$ 80 bilhões no ano passado, de acordo com um estudo recentemente divulgado pela Associação Internacional de Energia (IEA, na sigla em inglês).

Segundo o estudo, o consumo de aparelhos que são ligados à internet (como PCs, notebooks, smartphones, tablets e modens) chegou a 615 terawatts/hora (TWh) em 2013, com mais de 14 milhões de dispositivos conectados. Desse total, 400 TWh foram desperdiçados com o hábito de deixar aparelhos ligados durante o ano de 2013 – mais que o consumo de energia elétrica anual de países como a Noruega e o Reino Unido.

O estudo, chamado More Data, Less Energy: Making Network Standby More Efficent in Billions of Connected Devices (Mais Data, Menos Energia: Fazendo o standby eficiente em bilhões de dispositivos conectados, em tradução literal), prevê que esse gasto só aumente nos próximos anos: em 2020, devem ser desperdiçados cerca de US$ 120 bilhões com o modo standby.

A explicação é simples: mesmo em modo de espera, vários aparelhos continuam a gastar bateria. Faça o teste com o seu celular qualquer hora: mesmo sem encostar nele durante horas, ele deverá reduzir seu nível de energia.

O relatório ainda prevê que, em 2050, serão 500 bilhões de aparelhos conectados – pare e pense apenas para imaginar quanta energia pode ser gasta por esses dispositivos.

“A proliferação de aparelhos conectados à Internet traz benefícios para o mundo, mas seus custos em energia estão bem acima do que deveriam”, afirmou Maria van der Hoeven, diretora da AIE. Segundo a diretora, isso faz com que as pessoas também percam dinheiro, “porque o gasto leva a maiores custos na geração e distribuição de energia”.