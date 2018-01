Moleskine lança caderno inteligente em parceria com a Adobe - Link - Estadão

Páginas do caderno tem marcas especiais para transformar desenhos em arquivos digitais. FOTO: DIVULGAÇÃO Páginas do caderno tem marcas especiais para transformar desenhos em arquivos digitais. FOTO: DIVULGAÇÃO

SÃO PAULO – A marca de cadernos com fama de descolada, junto com a Adobe Creative SDK, criou um produto especialmente voltado para os designers que não deixam de lado o papel no processo criativo. O Moleskine Smart Notebook e o aplicativo gratuito Moleskine Creative Cloud Connected juntam recursos analógicos com digitais para transformar os desenhos no papel em arquivos vetorizados. O usuário tira uma foto do desenho e o transforma em um arquivo editável.

O app só reconhece corretamente os desenhos feitos na edição específica do Moleskine. Isso porque as páginas do caderno contém marcas especiais no papel que funcionam de forma integrada no aplicativo, as usando para criar os vetores a partir da foto do desenho. O resultado é um arquivo SVG, possível de ser manipulado em programas de edição de imagem.

Como o app foi desenvolvido junto com a Adobe, o serviço permite que a imagem seja salva na nuvem da empresa e facilita a edição no Photoshop ou no Ilustrator. O app está disponível gratuitamente para iPhones.

A empresa lançou um vídeo explicando como funciona: