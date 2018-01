Monkey (1998-2010) - Link - Estadão

Ícone máximo das lan houses em São Paulo, a rede Monkey anunciou que irá fechar sua última loja que ainda está em funcionamento. A derradeira unidade fica na Alameda Santos, rua paralela à Avenida Paulista, e continuará aberta até o dia 1º de abril. Enquanto isso, no site da empresa, ocorre uma espécie de leilão dos acessórios da loja.

A Monkey foi uma das marcas que ajudou a popularizar as lan houses no Brasil, principalmente no estado de São Paulo. A rede chegou a ter mais de 60 lojas em todo o Brasil e pode-se dizer que foi a responsável pela atualização do conceito de lan house no Brasil, já que aqui locais que disponibilizavam computadores e internet para seus clientes e cobravam por hora, eram ainda chamados de cybercafés.

Do total de acessos à internet no Brasil, 48% são feitos de lan houses. Apesar disso, uma última pesquisa do Ibope aponta que o número de acessos por lan houses está caindo. O motivo é que as grandes lojas estão facilitando o pagamento de computadores o que leva uma fatia da população, que antes não tinha condições, a comprar um PC e navegar pela web de casa. Você lê aqui a entrevista completa com Cris Rother, diretora do Ibope/Online, responsável pela pesquisa.