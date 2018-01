Monopoly no Google Maps fracassa na estreia - Link - Estadão

Monopoly no Google Maps fracassa na estreia

A corrida da especulação imobiliária atingiu até mesmo o jogo Monopoly. Com o anúncio da Hasbro de que uma versão online integrada ao Google Maps estrearia no dia 9 de setembro, os especuladores virtuais iniciaram uma verdadeira corrida atrás de reservar alguns dos endereços comerciais mais populares do mundo.

10/09/2009 | 13h30