Moptop hoje; ao vivo; na rede - Link - Estadão

Hoje, durante todo o dia, a banda carioca Moptop estará ao vivo na rede. O quarteto participará do quadro “10 horas no estúdio” do programa Radiola, da TV Cultura. Todo o processo de gravação e mixagem de uma faixa – no caso, a inédita #13 – será transmitido em streaming.

A transmissão vai até as 19h aqui: www.trama.com.br/tvtrama

No dia 12, o ‘reality show’ de banda será com os brasilienses do Móveis Coloniais de Acaju.