Morador de rua cria app que facilita caronas - Link - Estadão

Leo Grand estudou programação durante meses com um técnico; ‘Programar mudou minha vida’, diz ele

SÃO PAULO – Há quem defenda que o ensino da programação de computadores tem tanta utilidade nos dias de hoje quanto a matemática ou a biologia – caso de Bill Gates e Mark Zuckerberg, por exemplo. E também do morador de rua de Nova York Leo Grand, que lançou na última semana o app Trees for Cars, disponível para iOS e Android (US$ 0,99 e R$ 2,30, respectivamente).

O aplicativo, que ajuda pessoas a encontrarem caronas e calcula o impacto ecológico causado pelo compartilhamento de carros, foi criado após Grand receber aulas de programação do técnico Patrick McColongue.

Todos os dias, durante meses, McColongue recebia o sem-teto em sua casa e passava uma hora ensinando-o a programar, enquanto Grand passava o resto do dia estudando e revisando o conteúdo.

O processo foi registrado em uma página no Facebook, chamada Journeyman, nome de um site que pretende ensinar programação a qualquer pessoa.

Parte da renda arrecadada com a venda do app Trees for Cars será revertida para Grand, que continua a morar na rua e espera em breve conseguir um emprego em uma empresa de tecnologia. “Programar mudou minha vida”, disse ele ao site americano Mashable.