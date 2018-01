Morre o criador do Unix e da linguagem C - Link - Estadão

Por suas criações, Dennis Ritchie é considerado um dos pais da computação atual

FOTO: Wikimedia Commons

SÃO PAULO – Dennis Ritchie, criador do Unix e da linguagem de programação C, morreu aos 70 anos. Conhecido como “dmr”, ele é considerado um dos pais da computação atual – se não fosse por ele, nem Bill Gates nem Steve Jobs teriam moldado o futuro da informática, uma vez que as primeiras plataformas criadas por ambos foram baseadas na linguagem C, desenvolvida por “drm”.

—-

Ritchie começou sua carreira em 1967, na Bell Labs, logo após receber o diploma de doutor em física pela Universidade de Harvard. Em 1973, ele criou (junto com Ken Thompson) o Unix, sistema operacional que foi a base, décadas mais tarde, do Linux e Mac OS X. O Unix foi inovador por ser muito barato, compatível com qualquer máquina e permitir a instalação de vários softwares.

Hoje, C é a segunda linguagem de programação mais popular do mundo (e a que tem mais linhas de código escritas). Dela drivaram outras, como C++ e Java.

Por suas criações, “dmr” criou o prêmio Turing em 1983 e a Medalha Nacional de Tecnologia em 1998, das mãos do então presidente dos EUA Bill Clinton. “dmr” faleceu no final de semana passado, mas sua morte só foi confirmada nesta quinta-feira, 13.