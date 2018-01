Morre pioneiro do ativismo digital brasileiro - Link - Estadão

Morre pioneiro do ativismo digital brasileiro

Morreu na manhã de hoje um dos pioneiros do ativismo online no Brasil, Daniel Pádua. Pádua foi acometido por um câncer recém-descoberto. O blogueiro trabalhava no Ministério da Cultura, e fez parte da equipe do Blog do Planalto, além de participar em iniciativas como o Blogchalk Brasil e na comunidade brasileira de desenvolvedores do WordPress.

20/11/2009 | 15h16

Por Redação Link - O Estado de S. Paulo