Morre Steve Jobs - Link - Estadão

Executivo faleceu 56 anos de idade, depois de uma longa batalha contra o câncer

Steve Jobs faleceu no final da noite desta quarta-feira, 5. O cofundador da Apple morreu aos 56 anos de idade, depois de vários anos de uma batalha pública contra um tipo raro de câncer pancreático. Ele teria passado seus últimos momentos tranquilo, ao lado de familiares.

Nascido em 24 de fevereiro de 1955 em São Francisco (EUA) e criado por pais adotivos, Jobs chegou à fama e ao sucesso empresarial em 1984 quando ajudou a criar e lançar o Macintosh. Depois de ter saído da Apple brevemente para tentar a sorte no mercado executivo com a NeXT, Jobs voltou à empresa e ajudou a salvá-la da falência ao introduzir um novo plano para o mercado digital, mirando a distribuição de música legal na internet e a popularização de aparelhos como o iPod, o iPhone e mais recentemente o iPad.

O fim. Jobs em uma de suas últimas aparições em público, no ano passado.

FOTO: ERIC RISBERG/AP

O executivo deixou o cargo de CEO da Apple em agosto, passando o poder para as mãos de Tim Cook. O executivo e outros funcionários da Apple foram responsáveis por apresentar um novo modelo do iPhone, o 4S, na última terça-feira, desanimado o mercado com uma versão com menos novidades do smartphone. A morte de Jobs foi confirmada em um comunicado divulgado pela Apple.

Segue a íntegra do comunicado:

“Em sua vida pública, Steve foi conhecido como um visionário; em sua vida privada, ele cultivou sua família.

Estamos agradecidos às pessoas que compartilharam seus anseios e orações durante o último ano da doença de

Steve; um site será criado para aqueles que desejam fazer homenagens. Agradecemos o apoio e a gentileza daqueles que compartilham nossos sentimentos por Steve. Sabemos que muitos de vocês estarão em luto conosco e pedimos que respeitem nossa privacidade neste momento de dor.”

