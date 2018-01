Morre um dos pioneiros do PC - Link - Estadão

Jack Tramiel, executivo responsável pelo desenvolvimento do Commodore 64, morreu neste domingo, aos 83 anos

A empresa de Tramiel consertava máquinas de escrever, vendia calculadoras e computadores pessoais, como o Commodore 64. FOTO: Reprodução/Erik Klooster

SÃO FRANCISCO – Jack Tramiel, um industrial pioneiro que fundou a companhia que criou o PC caseiro Commodore 64 e ajudou a popularizar os computadores, morreu no domingo aos 83 anos.

Leonard, filho de Tramiel e físico, confirmou a morte do pai.

Tramiel, polonês filho de imigrantes judeus que sobreviveram ao campo de concentração de Auschwitz, mudou-se para os Estados Unidos no final dos anos 1940 e iniciou sua carreira mantendo máquinas de escrever para o Exército norte-americano.

Ele depois lançou sua própria companhia de reparação de máquinas de escrever, a Commodore International, antes de evoluir para as calculadoras e depois para os computadores pessoais, no começo dos anos 1980.

