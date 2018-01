Mortal Kombat em 2011 - Link - Estadão

Está confirmado. A nova edição do Mortal Kombat chegará em 2011 para PlayStation 3 e Xbox 360. O novo game virá com sua tradicional plataforma de 2D redesenhada, gráfico mais detalhado e lutas mais agressivas.

Desenvolvido pelos estúdios Netherrealm, da Warner, o novo Mortal Kombat também trará novas funções sociais para que duplas ou times disputem as lutas online. O game promete retormar o clima dos jogos originais e será classificado como “mature”, para maiores de 16 anos.

Segundo Ed Boom, criador do jogo e desenvolvedor da nova versão, o lançamento “é apresentação madura, que reinventa o mecanismo 2D de luta e com batalhas mais violentas e sangrentas do que nunca”.

Mais informações sobre o game devem ser anunciadas na E3 2010 (Eletronic Entertainment Expo), feira de games que acontecerá de 15 a 17 de junho em Los Angeles, nos Estados Unidos.

O trailer da versão da versão para PS3 e Xbox 360:

Filme

Um vídeo que está circulando desde o início da semana causou especulações sobre um possível novo filme da saga. Jeri Ryan e Matt Mullins, atores que participaram do curta Mortal Kombat Rebirth, afirmaram que o vídeo não se trata do trailer de um novo filme produzido pela Warner, mas que foi feito para que o diretor, Kevin Tancharoen, vendesse sua ideia de como seria o próximo filme para produtora.

Em entrevista ao site Collider, Tancharoen afirmou que planeja balancear o misticismo e os poderes especiais da série com o mundo real. Segundo o diretor, quem escreveu o curta Rebirth foi Oren Uziel, nome cotado para ser o autor do próximo filme do Mortal Kombat.