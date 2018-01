Morte de Michael Jackson faz a internet inteira ficar lenta - Link - Estadão

Morte de Michael Jackson faz a internet inteira ficar lenta

Não foi só o Twitter que baleiou ontem, quando o mundo ficou alvoroçado com a morte do astro pop. O excesso de solicitações pelo termo “Michael Jackson” no Google levou o serviço a interpretar a demanda como um ataque coordenado. O Google exibiu a mensagem de erro: “sua consulta é semelhante a solicitações automatizadas de um vírus de computador ou aplicativo spyware”.

26/06/2009 | 12h25