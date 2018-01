Morte faz popularidade de artistas crescer nas redes sociais - Link - Estadão

A empresa de marketing Zeta Interactive, com sede nos EUA, estudou os comentários de mais de 100 milhões de blogs e páginas na web para determinar quais famosos receberam as melhores e piores referências em 2009, para fornecer uma visão global da opinião pública.

Jackson, que morreu aos 50 anos em junho por uma overdose de medicamentos, acabou como o famoso que recebeu os comentários mais positivos em seguido pela apresentadora de televisão Oprah Winfrey, da cantora adolescente Taylor Swift e de Patrick Swayze.

Por outro lado, as confissões de infidelidade do golfista Tiger Woods garantiram a ele um lugar na lista de famosos mais criticados do ano. No ano passado, ele foi o terceiro colocado na lista de comentários positivos.

O cantor Chris Brown, acusado de agredir sua atual ex-noiva, a cantora Rihanna, ficou em primeiro lugar na lista de famosos mais criticados.

“Este ano ilustra o verdadeiro poder das redes sociais na formação da imagem de um famoso, e tanto a história de Tiger Woods quanto a morte de Michael Jackson são evidências disso”, disse Al Diguido, presidente executivo da Zeta Interactive, em um comunicado.

“Com a queda de popularidade catastrófica de Tiger Woods, vimos cair sua reputação de 91% – a mais alta de todos os esportistas do mundo até então – para 47% em apenas duas semanas”, acrescentou.

“Por outro lado, depois do fluxo de emoções que se seguiram à morte de Michael Jackson, vimos um famoso – naquele momento conhecido por razões inapropriadas – se tornar uma sensação online com os comentários mais positivos do que qualquer outra coisa este ano”, completou.

