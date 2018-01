Moto G é o primeiro smartphone a receber novo Android Lollipop - Link - Estadão

LEGENDA. FOTO: CRÉDITO LEGENDA. FOTO: CRÉDITO

SÃO PAULO – O Motorola Moto G será o primeiro smartphone a receber a nova atualização do Android, versão 5.0, chamada Lollipop. O aparelho é um dos mais populares no Brasil principalmente pelo seu “excepcional custo-benefício”, como avaliou o blog Homem-Objeto.

O modelo de 2ª geração pode ser encontrado por até R$ 800 no Brasil, mas é nos Estados Unidos onde o download da atualização (com 386,7 MB) já está disponível, segundo o Ars Technica.

Outros aparelhos como Moto X e LG G3 devem ser os próximos na fila. Além deles, os dispositivos da chamada “família” Nexus também devem receber a atualização nos próximos dias.

Mudanças

O Android 5.o traz uma série de melhorias visuais, como animações mais fluídas, design minimalista e nova paleta de cores.

O menu multitarefas foi reformulado e o sistema é customizável, com novos controles de notificações com funções que limitam o recebimento de alertas, para que durante uma reunião ou jantar, por exemplo, o usuário só receba na tela de descanso do smartphone ou tablet as notificações que realmente forem relevantes para ele.

Um novo modo de economia de bateria promete garantir até 90 minutos a mais de vida útil entre as recargas e o sistema operacional vai permitir múltiplos perfis de contas de usuário.

Outra novidade são diferentes formas de bloquear o aparelho. O usuário poderá travar o eletrônico com um PIN, uma senha, um padrão ou até mesmo fazendo o emparelhamento do telefone com um dispositivo como seu relógio ou seu carro, usando a opção Smart Lock.

O Android 5.o foi projetado para funcionar em todos os aparelhos, dos celulares às TVs. Os desenvolvedores terão 5 mil novas APIs para criar soluções com o sistema.