Motorista é multada por usar Google Glass - Link - Estadão

Na California, um policial multou uma mulher por excesso de velocidade e por uso de ‘monitor visível ao motorista’

SÃO PAULO – A californiana Cecilia Abadie recebeu uma multa por excesso de velocidade e por dirigir com um “monitor visível ao motorista (Google Glass)” – citação literal do documento expedido pelo policial local. Abadie reportou o caso na rede social Google+ ao grupo do qual faz parte, o “Glass Explorers“, composto por voluntários que se candidataram a receber os óculos em primeira mão e explorar as suas possibilidades.

“É ilegal usar Google Glass enquanto se dirige ou este policial está errado? Qualquer conselho jurídico é bem-vindo!”, anunciou Abadie, seguida de uma série de comentários de gente do mundo todo se oferecendo para defendê-la no caso, dando orientações, especulando sobre as razões reais da multa, defendendo o policial dizendo que o principal motivo da multa foi a velocidade e não os óculos ou comentando sobre o problema da ausência de leis que abriguem as novas tecnologias.

De acordo com as normas de trânsito dos Estados Unidos, Abadie estaria enquadrada no artigo que proíbe o uso de “televisores ou telas de vídeo ou qualquer outro dispositivo similar que transmita sinal de televisão ou vídeo e que produza conteúdo de entretenimento (…) e que esteja localizado no veículo em um à frente do banco do motorista, ou que esteja funcionando e o monitor ou a tela é visível ao motorista enquanto dirige”.

A multa especifica que Cecilia anda a velocidade aproximada de 80 Mph (algo próximo a 130 km/h), em estrada que o máximo permitido era de 65 Mph (100 km/h)

Íntegra da multa (publicada por Cecilia Abadie no seu perfil no Google+):