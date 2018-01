Motorola compra produtora de software - Link - Estadão

A Motorola comprou a produtora alemã de software Aloqa, que desenvolve programa que permite ao usuário encontrar conteúdo relevante da eeb por meio da localização dele.

A aquisição vai ser adicionada à plataforma Motoblur, que integra redes sociais, e-mail, notícias e aplicações favoritas do usuário, informou a empresa em comunicado.

Os termos da aquisição não foram revelados.

A Aloqa será unida à divisão Mobilidade da Motorola, que inclui negócios da empresa com set-top boxes e celulares e deve ser separada do restante da companhia no primeiro trimestre de 2011.

(REUTERS)