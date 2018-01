Motorola dividida - Link - Estadão

A Motorola vai se dividir em duas empresas oficialmente a partir de 4 de janeiro, finalizando a divisão de uma das empresas que fundaram a indústria eletrônica dos Estados Unidos.

A fabricante vai separar sua divisão voltada aos consumidores, que produz celulares e conversores de TV, da área que vende rádios para polícia e scanners de código de barras para governos e empresas.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

Os acionistas registrados vão receber ações no dia 21 de ambas empresas, a Motorola Mobility — de produtos para o consumidor — , e a Motorola Solutions, de produtos corporativos.

A separação é motivada pelo desejo de dar duas opções mais simples aos investidores, em vez de uma única e complicada.

A Motorola decidiu pela separação em curso em 2008, após insistência do investidor Carl Icahn. O objetivo era terminar a cisão em 2009, mas a crise econômica e as baixas vendas de celulares da Motorola adiaram os planos. A nova data foi anunciada pela empresa nesta terça, 30.

Um pedaço importante da Motorola não vai fazer parte da cisão: a empresa está vendendo sua divisão que produz equipamentos de rede para empresas de celular para a Nokia Siemens Networks, uma joint-venture finlandesa-alemã. O negócio deve ser fechado antes do fim do ano.

A Motorola começou como fabricante de rádios para carro na década de 1930. Foi pioneira da indústria de telefones celulares na década de 1980.

O negócio de celular da Motorola, que no fim de 2007 estava no auge do sucesso com o Razr, está lutando para se redefinir. A empresa que já ocupou a posição de segunda maior fabricante de celular é agora a sétima maior e vende menos aparelhos que a Apple ou a Research In Motion, fabricante do BlackBerry. Porém, o corte de custos e o foco em smartphones como o Milestone permitiu à empresa registrar lucro operacional no terceiro trimestre. Foi o primeiro trimestre lucrativo da divisão de telefones em três anos.

Em 4 de janeiro, os acionistas vão receber uma ação da Motorola Mobility para cada oito ações atuais da Motorola. Elas então passaram por uma divisão reversa de 1/7, e a empresa passará a se chamar Motorola Solutions. Ambas ações serão negociadas na Bolsa de Nova York.

A divisão que se tornará a Motorola Mobility teve uma receita de US$ 2,9 bilhões em vendas no trimestre mais recente, comparado com US$ 1,9 bilhão da área que vai virar a Motorola Solutions. No entanto, os US$ 321 milhões em lucros operacionais da Motorola Solutions superou de longe os US$ 3 milhões da divisão Mobility.

A sede Motorola Solutions ficará na cidade de Schaumburg, no Estado norte-americano de Illinois. Já a Motorola Mobility inicialmente ficará na cidade de Libertyville, no mesmo Estado, mas representantes da empresa disseram que ela pode se mudar para San Diego, para a área metropolitana de São Francisco, ou para Austin, no Texas.

A Motorola se preparou para a cisão contratando Sanjay Jha em 2008 para liderar a divisão de aparelhos de celular e tornando o executivo em co-CEO.

Ele vai liderar a Motorola Mobility. O outro co-CEO Greg Brown ficará a cargo da Motorola Solutions.

As ações da Motorola fecharam em queda nesta terça valendo US$ 7,66, 11 centavos a menos.

/ Peter Svensson (ASSOCIATED PRESS)