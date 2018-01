Motorola 'Droid': sucesso próximo ao do iPhone - Link - Estadão

Os dados não são oficiais, mas de acordo com uma empresa dos EUA que faz análises de mercado, o Motorola Droid pode ser o celular com Android de maior sucesso de vendas até agora.

As vendas na primeira semana chegaram a cerca de 250 mil unidades, só nos Estados Unidos, primeiro país onde o aparelho começou a ser vendido. Os dados são baseados no sistema de análise da consultoria Flurry, que ratreia o uso de 10 mil aplicativos para o Android e o iPhone. Com isso, de acordo com a Flurry, é possível detectar dois de cada três celulares com um dos sistemas operacionais em funcionamento. A empresa registrou um grande salto no uso de aplicativos em celulares Droid.

O Droid é o segundo celular da Motorola a rodar o Android. Ele teve uma grande expectativa antes do lançamento por ser o primeiro aparelho a usar a versão 2.0 do Android, que é compatível com o sistema de navegação GPS criado pelo Google. Com o celular, é possível seguir rotas da mesma maneira que em navegadores GPS para carros.

O celular também será vendido no Brasil, mas com o nome de Milestone, e deve chegar às lojas até o fim do ano. A Tim terá exclusividade no lançamento.