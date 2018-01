Motorola e Sprint venderão smartphones com Windows a empresas - Link - Estadão

A Motorola afirmou nesta quinta-feira, 17, que irá lançar um novo smartphone com o sistema operacional Windows, da Microsoft, e que o aparelho deve ser vendido em pacotes corporativos pela Sprint, terceira maior operadora dos Estados Unidos.

Embora a Motorola geralmente use o sistema operacional Android, do Google, em seus smartphones voltados aos consumidores gerais, o Windows continuará sendo usado em aparelhos para o mercado corporativo.

A Motorola afirmou em evento de lançamento do novo aparelho ES400 que o modelo chega às prateleiras em setembro nos EUA, e opera o software Windows Mobile 6.5.

A Microsoft, que vem perdendo espaço no mercado de sistemas operacionais para smartphones para o Google, anunciou que está planejando lançar uma versão atualizada do Windows Mobile 6.5, o Windows Embedded Handheld, para usuários corporativos ainda este ano.

A Motorola planeja atualizar o modelo ES400 com a nova versão do software, segundo afirmou um porta-voz da companhia, que não deu uma previsão de cronograma para a atualização.

No ano que vem, a Microsoft irá lançar uma nova versão do Windows Embedded Handheld baseada no software para PCs Windows 7, de acordo com o presidente-executivo da companhia, Steve Ballmer, em comunicado em vídeo transmitido durante o evento da Motorola.