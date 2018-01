Motorola lança Droid 2 nos Estados Unidos - Link - Estadão

A Motorola lançou nos Estados Unidos esta semana o Droid 2, substituindo seu popular smartphone Droid. O novo aparelho tem um teclado melhor, novo Android 2.2 e processador de 1 GHz, mais rápido do que o anterior. O preço do aparelho, sem contrato com operadoras, é de US$ 600 nos EUA.

O Droid foi lançado em outubro de 2009, e era então o mais avançado aparelho com Android. Sua tela touchscreen de 3,7 polegadas, o teclado deslizável, o processador de 600 MHz e a câmera de 5 megapixels fizeram dele um dos mais vendidos celulares com o sistema operacional do Google.

Em junho deste ano, a Motorola anunciou o Droid X, que não tem teclado mas já é uma evolução em processador e tela em relação ao Droid. O Droid 2 vai investir em um teclado mais confortável para digitação – é inclusive sob essa bandeira que o aparelho está sendo anunciado em algumas propagandas em jornais norte-americanos, já que o teclado era uma das principais reclamações de usuários.