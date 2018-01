Motorola lança mais um celular com Android - Link - Estadão

Mais um celular com Android vai chegar ao Brasil. Dessa vez é o novo Motorola Backflip, apresentado hoje em Las Vegas durante a feira de tecnologia Consumer Electronics Show (CES). Segundo a empresa, o telefone começará a ser vendido no Brasil pela Vivo ainda no primeiro trimestre.

O Backflip também tem um design todo esquisitão. Ele tem um teclado QWERTY, como o do computador, na parte de trás, nas costas do telefone. E o flip é aberto do lado esquerdo, por fora, e não pelo lado direito como de costume nos telefones com teclado QWERTY, como um flip reverso.

Por trás da tela, o Backflip tem um touchpad para controlar o telefone sem usar o teclado ou colocar o dedo na tela, de 3,1 polegadas.

Ele usa a versão 1.5 do Android, portanto, não tem todos os recursos que o Google apresentou na terça-feira, durante o lançamento do Nexus One. Mas a Motorola diz que pretende lançar uma atualização para todos os seus telefones, com o Android 2.1.

É o segundo aparelho da Moto a usar aquele serviço Motoblur, que serve para cadastrar todas suas contas de redes sociais, e-mails e Twiiter em um servidor online. O Motoblur é um jeito mais fácil de integrar os contatos do telefone com os das redes sociais, e também traz widgets personalizados para ver as últimas atualizações do Twitter e do Facebook.

Abaixo, um vídeo feito pelo Android Central mostra como funciona o aparelho.

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/oR3IGGGhksw" width="560" height="340" wmode="transparent" /]