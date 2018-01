Motorola lança Moto G na quarta-feira no País - Link - Estadão

Empresa fará estreia mundial de celular de baixo custo no País; topo-de-linha Moto X vende pouco e tem preço reduzido

BANGALORE – A Motorola, unidade do Google, fará no Brasil na quarta-feira o lançamento mundial de celular de baixo custo, diante de fracas vendas do modelo Moto X, publicou o Wall Street Journal, citando fontes.

Detalhes sobre o novo aparelho, Moto G, vazaram no final de semana, quando uma versão do modelo apareceu em um site da Amazon.com no Reino Unido ao preço de 160 libras (US$ 260), sem contrato com operadora de telefonia. Nos Estados Unidos, o aparelho será mais barato, segundo o jornal.

O Moto G será revelado pelo presidente-executivo da Motorola Mobility, Dennis Woodside, segundo convite enviado pela companhia à imprensa no Brasil.

Na segunda-feira, a Motorola cortou o preço nos Estados Unidos do sofisticado Moto X de US$ 200 para US$ 100, na modalidade de contrato de serviço de operadora, depois que as vendas do modelo se mostraram decepcionantes, segundo o jornal.

De acordo com a empresa de pesquisa Strategy Analytics, aproximadamente 500 mil Moto X foram vendidos no último trimestre – o smartphone foi lançado em agosto. Para efeito de comparação, a Samsung vendeu mais de 10 milhões de unidades do Galaxy S4 em seu primeiro mês de lançamento. Segundo um analista da empresa, o novo Moto G deve ter um preço intermediário entre o Galaxy S2 e o Galaxy S3, sem contratos de vínculo com operadoras.

Ainda segundo o Wall Street Journal, o Moto G é parte de uma estratégia do Google para tentar mexer com o mercado de smartphones e tirar lucros das rivais Apple e Samsung. Em maio, o CEO da Motorola, Dennis Woodside, declarou que “uma das áreas que estão abertas para nós é fazer celulares de alta qualidade e baixo custo. Um smartphone custando US$ 650 não irá persistir no mercado”.

/ REUTERS, COM REDAÇÃO LINK