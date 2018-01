Motorola lança RAZR no Brasil - Link - Estadão

Novo smartphone começará a ser vendido dia 16; o preço sugerido de R$ 1.999

SÃO PAULO – A Motorola Mobility anunciou o lançamento do smartphone Motorola RAZR no Brasil. O smartphone ultrafino será vendido no país a partir de 16 de novembro. O preço sugerido do aparelho é de R$ 1.999.

A tela do RAZR é de 4,3 polegadas e traz uma tecnologia que promete protegê-la de riscos e manchas.

Em termos de memória, o novo aparelho tem 1 GB de RAM, processaodr dual-core, 1,2 GHz. Seu sistema operacional é o Android, mas não sua versão mais recente, conhecida como Ice Cream Sandwich. A atualização só será realizada ano que vem.

O RAZR vem com uma câmera traseira de 8 MP com captura de vídeo de 1080p.