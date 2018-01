Motorola mostra software que acessa o PC pelo celular - Link - Estadão

Sem anúncios de aparelhos, a novidade da Motorola ficou por conta dos sofwares, tendo o Motocast como destaque

BARCELONA – No Mobile World Congress deste ano em Barcelona, na Espanha, onde foram apresentados smartphones de quatro núcleos e câmeras de até 41 megapixels, a Motorola optou por potencializar o software nos lançamentos de seus novos terminais, com ferramentas como MotoCast que permite acessar o computador pelo celular.

O vice-presidente de produtos e catálogos da companhia, Alain Mutricy, para apresentar as funções deste e de outros programas que buscam “simplificar a vida dos usuários” recebeu um pequeno grupo de jornalistas.

“Trabalhamos em menos pontos, mas o fizemos muito bem”, defendeu Mutricy antes de detalhar as especificações do Razr, carro-chefe dos lançamentos da companhia, que com conta com tela Amoled de 4,3 polegadas, processador de duplo núcleo e sistema operacional Android 2.3.5.

Além das especificações técnicas, a grande novidade do Razr está em seu software, com ferramentas como MotoCast, que permite aos usuários visualizar conteúdos – de fotografias a músicas e vídeos – que estão em seu computador pessoal.

O Smart Actions é outra das funções criadas para facilitar a vida dos usuários: criar perfis diferentes em casa e no trabalho, desta forma quando sai do escritório o protetor de tela muda automaticamente e também é possível conectar automaticamente ao modo “dormir” ou “economia de bateria”.

Os organizadores do encontro pediram expressamente para que não fosse perguntado sobre a aquisição da companhia pela Google; “o assunto ainda está muito recente”, justificaram, pois a aprovação pelas autoridades antimonopólio aconteceu há duas semanas.

No entanto, Mutricy abordou outros assuntos, como o anúncio da Telefônica de deixar de subsidiar os telefones inteligentes, um modelo que segundo o executivo da Motorola “estava cada vez mais difícil de manter”, e que com seu fim irá levar a uma “transição complicada” rumo aos novos sistemas para encorajar o usuário a mudar de aparelho.

Novas incorporações à linha “lifeproof”, à prova de água e especialmente desenhada para pessoas com grande atividade, e um “relógio” reprodutor de música que capta a distância, os resultados obtidos enquanto se faz exercício e informa das notificações do telefone são outras das novidades apresentadas por este fabricante durante o MWC.

