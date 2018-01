Motorola processa Apple por infração de patente - Link - Estadão

Empresa, comprada pelo Google em agosto, acusa Apple de violar patentes com o iPhone 4S e o iCloud

EUA – A Motorola Mobility, que espera aprovação dos órgãos regulatórios para ser comprada pelo Google, iniciou um processo contra a Apple acusando a fabricante do iPhone de infringir suas patentes tecnológicas.

O caso foi aberto na corte federal da Flórida nessa quarta-feira, 25, é a mais recente rodada de uma batalha legal entre a Apple e a Motorola Mobility, relacionada aos telefones com o software Android, do Google — o maior concorrente do iOS, o sistema de telefonia móvel da Apple.

A Motorola afirmou que as patentes citadas no último processo são as mesmas que a empresa está lutando para proteger em uma ação diferente na Flórida. Esta queixa é contra dois dos mais recentes produtos da Apple, o iPhone 4S e o iCloud, serviço remoto de armazenamento para música e outras mídias, afirmou a Motorola.

No processo, a Motorola afirma que estava processando a Apple por infringir seis de suas patentes envolvendo tecnologia relacionadas a antenas wireless, softwares, filtragem de dados e mensagens.

Um porta-voz da Apple não estava imediatamente disponível para comentar.

A abertura do processo segue uma decisão preliminar emitida este mês pela Comissão Internacional do Comércio do Estados Unidos de que a Motorola não violou as patentes da Apple em outro caso em que Apple interpôs contra a Motorola.

Em dezembro, a Motorola ganhou uma liminar contra a Apple na Alemanha que poderia barrar a venda de iPhones e tablets iPad no país.

O Google concordou em comprar a Motorola por US$ 12,5 bilhões em agosto, em um esforço para ganhar o controle profundo da carteira de patentes da fabricante de celulares.

