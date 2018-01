Motorola promete relógio e novo Moto X para este ano - Link - Estadão

SÃO PAULO – A Motorola realizou um evento próprio durante a Mobile World Congress, maior evento sobre o mercado móvel do mundo, em Barcelona, na terça-feira. Durante um bate-papo com jornalistas e que permitia o envio de perguntas por usuários do Twitter, a empresa afirmou que pode lançar uma nova versão do seu bem-avaliado smartphone Moto X no último trimestre deste ano, no fim do verão no hemisfério norte.

A questão foi enviada por um usuário do Twitter. Por meio do site, a empresa respondeu: “Fique ligado. Dica: no fim do verão”.

O vice-presidente sênior da empresa, Rick Osterloh, também disse que a empresa quer lançar vestíveis este ano. Um deles seria um relógio inteligente. “Não existem produtos de tecnologia vestível que as pessoas queiram usar. Eles são extremamente feios”, disse. Hoje, o site Android Police divulgou fotos de um relógio do Google que teria sido desenvolvido em parceria com a Motorola antes de a empresa ser vendida para a Lenovo, por US$ 3 bilhões, no início do ano.

Na conversa com jornalistas e os seguidores do Twitter a empresa respondeu ainda a outras perguntas sobre seus produtos e operação. A Motorola negou os boatos de que estaria perdendo dinheiro com o seu modelo mais recente, o Moto G, afirmou que continuará trabalhando com o sistema Android e não tem interesse em outros sistemas operacionais no momento e disse ainda não ter planos de lançar seus aparelhos na China, embora considere uma grande oportunidade investir no país.