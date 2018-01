Motorola tem prejuízo no quarto trimestre - Link - Estadão

Resultado pode ser o último antes da planejada fusão da empresa com o Google

SÃO PAULO – A Motorola Mobility teve prejuízo e fraca receita no quarto trimestre, resultado esse que pode ser o último antes da planejada fusão da empresa com o Google.

Alguns acionistas do Google se mostraram preocupados sobre a decisão da empresa de comprar a Motorola Mobility, que alertou em 6 de janeiro que a receita poderia cair e ficar abaixo da previsão de Wall Street por causa de questões legais e concorrência mais acirrada com empresas como a Apple.

As companhias ainda tentam a aprovação para o negócio que está sendo analisado por órgãos reguladores ao redor do mundo.

A Motorola Mobility teve um prejuízo líquido de US$ 80 milhões de dólares, ou US$ 0,27 por ação, contra um lucro de US$ 80 milhões, ou US$ 0,27 por ação, no mesmo trimestre do ano anterior.

A receita teve leve alta, para US$ 3,436 bilhões ante US$ 3,425 bilhões no quarto trimestre de 2010.

A receita com decodificadores de TV caiu 11 por cento na mesma base de comparação, para US$ 879 milhões de dólares, e a de aparelhos móveis subiu 5%, para US$ 2,5 bilhões de dólares.

O Google chegou a um acordo em agosto para comprar a Motorola por US$ 12,5 bilhões, ou US$ 40 por ação. A companhia de Internet está de olho no portfólio da Motorola para defender a si própria e outras fabricantes de celulares que usam Android na briga de patentes com concorrentes como Apple e Microsoft.

A Motorola Mobility espera que a fusão com Google saia no começo deste ano. As companhias estão à espera da aprovação em várias regiões, como Estados Unidos, China, Europa e Canadá.

Depois de perder terreno no mercado de celulares inteligentes por vários anos, a Motorola Mobility foi separada da Motorola Inc no ano passado, quando a companhia que inventou o celular, se dividiu em duas.

/ Reuters