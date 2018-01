Motorola volta a ter lucro depois de 3 anos - Link - Estadão

A unidade de telefonia móvel da Motorola fechou o terceiro trimestre no azul pela primeira vez em mais de três anos, favorecida por smartphones com o sistema Android, do Google, o que fez suas ações subirem cerca de 7% nesta quinta-feira, 28.

No terceiro trimestre, a unidade registrou lucro de US$ 3 milhões, revertendo prejuízo de US$ 183 milhões um ano antes. Desde o fim de 2006, a Motorola tem perdido terreno para rivais como Apple, Nokia e Samsung Electronics por não oferecer aparelhos mais populares.

O analista Matthew Thornton, da Avian Securities, disse que o terceiro trimestre positivo foi impulsionado pela popularidade de celulares com Android na China e nos Estados Unidos.

A empresa informou ter embarcado 9,1 milhões de telefones no trimestre, incluindo 3,8 milhões de smartphones. A expectativa era de 3,57 milhões de unidades, segundo seis analistas consultados pela Reuters.

O lucro total da empresa subiu para US$ 109 milhões, ou 0,05 dólar por ação, contra US$ 12 milhões, ou 0,01 dólar por ação, um ano antes.

Já a receita subiu 6%, para US$ 5,8 bilhões, ante estimativa de Wall Street de US$ 5,66 bilhões.

