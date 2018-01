Mouse ou Kinect? - Link - Estadão

A sul-coreana Celluon criou um aparelho detector de movimentos que permite usar os dedos ou canetas como mouse. A novidade lembra a tecnologia utilizada no Kinect, acessório do console Xbox, da Microsoft, que detecta movimentos dos jogadores e transmite virtualmente para os personagens nos na tela.

A Celluon usa uma tecnologia chamada de “3D Electronic Perception Technology (EPT)” que capta em três dimensões os movimentos feitos no espaço delimitado pelo laser projetado pelo aparelho.

O evoMouse torna desnecessário a utilização de um mouse físico. O aparelho detecta os movimentos de dedos e canetas e permite que o usuário selecione textos, aumente ou diminua a tela (zoom), clique com o “botão esquerdo” ou “direito”, gire imagens, etc.

O minúsculo produto, apelidado de “a evolução do mouse”, diz demandar de apenas um espaço plano para que a detecção seja perfeita. O evoMouse, de certa maneira, promete fazer algo próximo do que o Magic Trackpad da Apple já fazia, a sutil diferença é que em vez de ser compatível apenas com Macs, o produto em formato de cachorro serve em Mac, iPhone, iPad, iPod Touch, Windows, Android e BlackBerry. Para usá-lo basta conectá-lo via Bluetooth ou cabo USB.

O Mashable informou que o produto estará disponível primeiramente no Reino Unido por US$ 99 entre março e abril deste ano. Além do mouse, a empresa tem à venda também um teclado virtual criado por laser.