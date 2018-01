Move; câmera e ação - Link - Estadão

AVALIAÇÃO – ??

FABRICANTE – Sony

PREÇO - US$ 100, controle com a câmera (sem o console)

Quando a Nintendo lançou o Wii, quatro anos atrás, ninguém deu muita bola no início. Seu processador era uma carroça comparado ao do PlayStation 3, da Sony, e ao do Xbox 360 (Microsoft). E enquanto os outros dois consoles também serviam para ver filmes e fazer truques multimídia, tudo o que o Wii fazia era rodar jogos. Mas o controle com sensores de movimento do Wii ajudou a reinventar o ato de jogar. Demorou, mas Sony e Microsoft perceberam que controles de movimento são mais do que uma mania passageira.

O Move é na verdade uma coleção de acessórios, e suas peças principais são a Eye Camera (uma webcam feita especialmente para o PS3) e o controle Move, que parece um microfone com uma bola de pingue-pongue brilhante no topo. Alguns jogos encorajam o uso de dois controles Move, enquanto outros exigem o uso do controle de navegação – uma peça adicional do periférico, como o nunchuk do Wii, que acrescenta um pequeno joystick e alguns botões extras ao sistema de jogo.

O Move funciona como o Wii, com ações comandadas por movimentos das mãos e corpo com o controle. Os jogos também são desenhados para fazer o jogador se levantar e se mexer em vez de ficar sentado no sofá apertando botões. Mas o sistema do Move funciona de forma diferente do Wii, e acaba falhando onde rival acerta.

/TROY WOLVERTON (MERCURY NEWS)