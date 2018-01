Movido a palavras - Link - Estadão

Duolingo ensina idiomas de graça; em troca, os alunos ajudam a traduzir a web

SÃO PAULO – “Eu-sou-um-ho-mem”, disse pausadamente Luis von Ahn pelo telefone, em português, após um bate-papo na língua inglesa. “Minha pronúncia deve estar ruim”, falou logo depois. Mas não estava. Prestes a vir ao Brasil, Ahn, nascido na Guatemala, começou a aprender português recentemente no serviço que ele mesmo criou: o Duolingo.

Lançado em junho do ano passado, o Duolingo é um curso gratuito de idiomas, que pode ser acessado pela web ou em dispositivos com iOS – a versão para Android chega em maio deste ano.

Já são mais de 2,8 milhões de pessoas aprendendo inglês, espanhol, português, francês, italiano e alemão. Duolingo funciona com uma lógica similar ao recaptcha, uma das grandes invenções de Ahn: enquanto aprende uma língua, o usuário está ajudando a traduzir um pedacinho da internet.

O sistema funciona como uma espécie de jogo: o estudante vai avançando por diferentes níveis e perde “corações” com respostas incorretas. Primeiro, é apresentado a novas palavras. Depois, tem de traduzir frases – o que vai lhe dando pontos. Há também atividades com imagens e áudio.

Quando o usuário completa um dos níveis, após exercícios de fixação de várias palavras e expressões, outro mais avançado é desbloqueado. As etapas estão divididas em categorias como saudações, animais, verbos e pronomes. Quem já tem algum conhecimento do idioma pode fazer um teste de atalho e pular para o próximo nível. No celular, a dinâmica é a mesma, só um pouco mais simplificada.

Alunos-tradutores

Enquanto aprendem, alunos ajudam a fazer traduções de textos. FOTO:Divulgação

Pioneiro na área de computação humana – que estuda formas de pessoas decodificarem coisas que computadores não conseguem –, Ahn sempre se questionou sobre como o conteúdo da internet poderia ser traduzido em línguas diferentes para ficar acessível ao maior número de pessoas.

No entanto, a tradução automática pode não ser a melhor saída: “Os computadores não traduzem tão bem, não é muito preciso”, aponta Ahn. A solução seria transformar a tradução de idiomas em algo que milhões de pessoas quisessem fazer.

Além disso, o empreendedor queria criar um curso de línguas que fosse lucrativo, mas sem cobrar nada dos estudantes.

“Eu cresci na Guatemala e lá muitas pessoas queriam aprender inglês, mas realmente não podiam pagar”, conta Ahn, que se mudou para os Estados Unidos com 17 anos para estudar matemática e ciência da computação. “Na verdade, os que mais precisam aprender inglês são exatamente aqueles que não podem pagar, que precisam de empregos melhores”, diz. “Nunca gostei desses programas que custam US$ 100 ou US$ 500, então pensei: como ensinar um idioma de graça?” Assim surgiu o Duolingo, que recebeu US$ 18 milhões em rodadas de investimento.

O segredo do serviço ser gratuito – porém lucrativo – é que, enquanto estão aprendendo a língua, os alunos vão traduzindo trechos de textos que empresas pagaram ao Duolingo para traduzir. “Algumas delas são de notícias que nos pedem, ou de artigos da Wikipédia que nós selecionamos”, diz Ahn.

Hoje 10% dos usuários são brasileiros. A língua mais estudada entre eles é o inglês – idioma escolhido por 55% dos usuários da plataforma. O inglês é a principal moeda de troca para o ensino de outras línguas (por exemplo: quem sabe português pode aprender inglês; mas quem quer aprender francês precisa saber inglês). O objetivo é aumentar gradativamente as interações entre línguas para o aprendizado.

Investir em uma plataforma de ensino de línguas pode parecer pouco promissor, devido à imensa quantidade de sites, aplicativos e serviços do tipo disponíveis hoje. Ahn, no entanto, diz que o Duolingo é diferente não apenas por ser gratuito e funcionar como um serviço de tradução, mas por ser eficaz. Ele relata que a equipe é formada por pessoas com experiência no ensino de línguas, e que foram feitas consultas a professores universitários a fim de criar algo que desse resultados.

Por isso, a empresa fez um estudo de avaliação conduzido por professores de universidades na Carolina do Sul e em Nova York. “Descobrimos que, se você usar o Duolingo por 34 horas, você aprende o mesmo que aprenderia em um semestre daquela língua na universidade”, diz ele. “Isso é um bom resultado porque normalmente a carga de um semestre costuma durar mais do que 30 horas; por outro lado, também não é como esses serviços que dizem que oferecem fluência no idioma em cinco horas – isso não existe”, diz ele.

De olho nas plataformas móveis, a empresa lançou o modo de uso offline para iOS no mês passado, além do mecanismo de reconhecimento de voz (única funcionalidade não disponível offline). O criador se mostrou animado com o lançamento da versão para Android, em maio. “Sabemos que, na maioria da América Latina, o Android é bem maior que o iOS, então estamos com boas expectativas”, diz.

