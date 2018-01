Movile quer alcançar 1 bilhão de usuários - Link - Estadão

A mais antiga e maior dentre as startups que podem se tornar o primeiro unicórnio brasileiro, a Movile foi criada na cidade de Campinas, no interior de São Paulo. A empresa tem hoje 1,5 mil funcionários, distribuídos por sete países, incluindo um no Vale do Silício, para onde o presidente executivo, Fabricio Bloisi, insiste em mandar algumas pessoas de sua equipe todo o mês. “Conseguimos criar uma empresa global”, diz o executivo, que vai inaugurar em breve a primeira filial da empresa na Europa.

Menos conhecida do público em geral, a Movile pode ter sua popularidade medida por meio de seus aplicativos – muitas vezes obtidos por meio de aquisições, mas também por meio de desenvolvimento interno. A empresa é dona do aplicativo de delivery de comida iFood, além do aplicativo de conteúdo para crianças PlayKids e até mesmo de sites que são velhos conhecidos dos brasileiros, como Apontador e Maplink.

A empresa tem a meta de atender mais de 1 bilhão de usuários em todo o mundo até 2020 – para efeito de comparação, o Facebook tem atualmente mais de 1,6 bilhão de usuários. No total, a empresa atende atualmente 70 milhões de usuários.

Com investimentos nas mais variadas tecnologias – de realidade virtual aos robôs de aplicativos de mensagens instantânea –, a Movile ganhou projeção internacional. “Me considero privilegiado”, disse um funcionário da Movile ao Estado. “Porque meu chefe já participou de uma reunião com Mark Zuckerberg. ”