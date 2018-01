Mozilla abandona seu serviço de e-mail - Link - Estadão

Os esforços de desenvolvimento sobre o Thunderbird serão descontinuados

SÃO PAULO – O software de administração de contas de e-mail da Mozilla Corporation será descontinuada pela empresa. O desenvolvimento do Thunderbird será interrompido, avisou a presidente da companhia, Mitchell Baker, em seu blog, pois investir em inovação no software “não é uma prioridade dentre os esforços sobre produtos da Mozilla”.

Embora estejam abandonando o desenvolvimento do software, a empresa deixa uma página de auxílio para quem busca suporte ao produto e também propõe um novo modelo de “governança” sobre o Thunderbird, que deverá ficar nas mãos da tradicional “comunidade” independente de desenvolvedores da Mozilla Corporation, também responsável pelo browser Firefox.

Segundo a Mozilla, o Thunderbird tinha cerca de 20 milhões de usuários.

