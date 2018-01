Mozilla anuncia celulares com Firefox OS - Link - Estadão

Empresa divulgou em seu blog que aparelhos chegarão ao mercado ‘em breve’; Brasil está entre os primeiros a receber novidade

SÃO PAULO – A Mozilla anunciou nesta segunda-feira, 1, que o lançamento do seu novo sistema operacional para smartphones, o Firefox OS, começará ‘em breve’.

Um post no blog da empresa afirma que o sistema está pronto e que os primeiros dois aparelhos a serem vendidos com o sistema serão o Alcatel One Touch Fire e o ZTE Open, pelas operadoras Telefonica e Deustche Telekom.

A Telefonica já anunciou que o modelo ZTE Open começará a ser vendido na Espanha na terça-feira, 2, por 69 euros (cerca de R$ 200). Outros parceiros devem anunciar as datas de lançamento em cada mercado em breve.

Em abril, o CEO da Mozilla, Gary Kovacs, anunciou que os primeiros modelos seriam lançados em cinco países. O Brasil está na lista, ao lado da Venezuela, Polônia, Portugal e Espanha.

A Mozilla é uma fundação sem fins lucrativos defensora de projetos de código aberto. O sistema operacional da marca para dispositivos móveis foi anunciado oficialmente em fevereiro, durante o Mobile World Congress, em Barcelona.

O Firefox OS funciona apenas com aplicativos criados em plataformas abertas da web, como HTML5 e JavaScript. Por isso, a companhia espera que a plataforma receba o apoio e o interesse de muitos desenvolvedores que já dominam o conhecimento sobre essas linguagens. A Mozilla conta hoje com mais de 8 milhões de desenvolvedores associados.

A Telefônica/Vivo é uma das operadoras que assinaram parceria com a Mozilla para trazer o Firefox OS para o Brasil.

