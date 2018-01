Mozilla lança nova versão do Firefox - Link - Estadão

??? Nova versão mantém objetivo anterior: superar o Internet Explorer em número de usuários

LOS ANGELES – A organização Mozilla anunciou hoje o lançamento da nova versão do seu navegador Firefox, agora na versão 5. O software incorpora uma série de melhores em relação à antecessora, Firefox 4, que saiu ao mercado em março.

O Firefox 5 está disponível para download gratuitamente na página do Mozilla e é compatível com Windows, Mac, Linux e Android (versão móvel).

A chegada do Firefox 5 confirmou a mudança de estratégia do Mozilla, que prevê atualizações trimestrais do seu navegador para melhorar seu nível na disputa com Internet Explorer da Microsoft, o Chrome do Google e o Safari da Apple.

Entre as principais novidades do Firefox 5 está a compatibilidade com animações CSS, uma tecnologia que permite que os elementos de uma página se move na tela, a inclusão em seu sistema de um software para desenvolvedores, antes conhecido como Jetpack, assim como outras ferramentas para facilitas a criação de extensões.

Firefox 5 inaugura no Android a função de privacidade “Não rastrear”, que permite aos usuários ter mais controle sobre como as suas informações pessoais são usadas na internet.

O Firefox 4 foi uma grande renovação para o navegador de código aberto, a versão foi baixado mais de 200 milhões de vezes.

Divisão de mercado

Segundo o StatCounter, o IE tem 43,87%; Firefox 29,29%; Chrome 19,36%; Safari 5,01% e Opera 1,84%

