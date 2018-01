Mozilla oferecerá cursos gratuitos - Link - Estadão

A Mozilla abrirá em janeiro cerca de 30 vagas para um curso de desenvolvedores totalmente livre e gratuito.

As aulas, feitas em parceria com a P2P Univerisity, devem se estender por seis a 10 semanas. Serão abordados temas como HTML5, Javascrip e CSS. Nas turmas anteriores, também foram incluídos tópicos como Organic SEO, método para melhorar a posição do site em resultados de busca.

As inscrições começam dia 8 de janeiro.

O curso aceita desenvolvedores de todas as graduações: dos iniciantes aos mais experientes. Além disso, a P2PU dá a oportunidades dos experts ministrarem suas próprias aulas – o projeto e a Mozilla ajudam a formatar o curso e organizar as turmas.