MPF no Twitter - Link - Estadão

O Ministério Público Federal de Pernambuco foi o pioneiro na adoção do Twitter. A ideia foi do procurador da República Marcos Costa: depois de sugerir a criação do @MPF-PE, no início do ano, ele enviou um comunicado a toda rede do Ministério Público sugerindo a adoção da ferramenta. “Eu acho que não podemos ficar de fora desse ambiente. O MPF tem que buscar canais de comunicação com a comunidade”, disse Costa.

Quem comanda o Twitter dos MPFs, porém, não são os procuradores – mas, sim, os assessores de imprensa. Por enquanto, a ferramenta é restrita à divulgação de notícias. O MPF não recebe denúncias por lá. “O Twitter ainda não é um canal institucionalizado, que pode receber informações que podem ser investigadas, por exemplo”, avisa Costa. Quando recebem avisos do tipo, os responsáveis pelo Twitter orientam a pessoa a procurar o MPF de sua cidade.

O Ministério Público Federal também está desde março no You Tube, com a a TV MPF. A iniciativa faz parte de um esforço que tem dois lados: melhorar a divulgação e entender o funcionamento das novas mídias. “É importante conhecer porque é nesse ambiente virtual que crimes ocorrem, como acontece no Orkut”, explica o procurador.

Esses são os estados onde o MPF já aderiu ao Twitter: @MPF_PE, @MPF_SP, @MPF_AC, @MPF_AL, @MPF_BA, @MPF_MG, @MPF_PA, @MPF_RN, @MPF_RO, @MPF_RS e @MPF_TO.