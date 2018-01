Mt. Gox encontra 200 mil bitcoins em carteira 'esquecida' - Link - Estadão

TÓQUIO – A Mt. Gox disse nesta sexta-feira que encontrou em 7 de março 200 mil bitcoins “esquecidas”, uma semana depois que a bolsa de moedas digital entrou com pedido de concordata dizendo ter perdido quase todas as 850 mil bitcoins que detinha, avaliadas em cerca de US$ 500 milhões.

A Mt. Gox fez o anúncio da descoberta em seu site. “Detetives” na Internet haviam percebido a movimentação de cerca de 200 mil bitcoins pela bolsa criptografada depois do pedido de concordata.

A bolsa, dirigida pelo francês Mark Karpeles, de 28 anos, disse que as bitcoins foram encontradas em uma carteira online de formato antigo que se pensava que estava vazia, mas que foi verificada novamente após a abertura da concordata.

“No dia 7 de março de 2014, a MtGox Co. confirmou que uma carteira em formato antigo usada antes de junho de 2011 detinha um saldo de aproximadamente 200 mil BTC”, segundo o comunicado.

“Por razões de segurança, as 200 mil bitcoins foram movidas novamente entre os dias 14 e 15 para carteiras off-line. Estas movimentações de bitcoins, incluindo a alteração na maneira de armazená-las, foram relatadas à corte e ao supervisor pelos advogados.”

Muitos dos 127 mil credores da Mt. Gox, que temem terem perdido seus investimentos quando a bolsa entrou com pedido de recuperação judicial, estão céticos sobre o que a bolsa disse sobre a perda das bitcoins. Nos documentos de concordata, a Mt. Gox também afirmou que US$ 28 milhões tinham “sumido” de suas contas no Japão.

A Bitcoin é comprada e vendida por redes ponto a ponto que são independentes de um controle central. O valor da moeda digital disparou no ano passado e o total de valor em bitcoins é estimado hoje em cerca de US$ 7 bilhões.

/ REUTERS