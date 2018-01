Mt. Gox pede concordata e culpa hackers por perdas com bitcoins - Link - Estadão

TÓQUIO – A Mt. Gox, ex-maior bolsa de valores de bitcoins, pediu nesta sexta-feira proteção contra falência no Japão, declarando que pode ter perdido quase meio bilhão de dólares em moedas virtuais devido a invasões em seu sistema de computadores.

O colapso é o ponto alto de algumas tumultuosas semanas nas quais a companhia permaneceu virtualmente silenciosa após interromper negociações da moeda criptografada, agitando a nova, porém crescente comunidade de bitcoin.

Vestindo um terno em vez de sua tradicional camiseta, o presidente-executivo francês da Mt. Gox, Mark Karpeles, se curvou e pediu desculpas na coletiva de imprensa num tribunal em Tóquio, culpando uma fraqueza no sistema pelo colapso de sua empresa, mas prevendo que a bitcoin continuará a crescer.

“Em primeiro lugar, eu lamento muito,” disse ele. “A indústria de bitcoin é saudável e está crescendo. Ela continuará, e reduzir o impacto é o ponto mais importante”.

A Mt. Gox disse que a bolsa, sem regulação e usada na maior parte por estrangeiros, perdeu 750 mil bitcoins de seus usuários e 100 mil das suas próprias. Na taxa de conversão atual de um bitcoin de cerca de US$ 565, a soma total perdida fica próxima a US$ 480 milhões, representando cerca de 7 por cento do total global estimado de bitcoins.

/ REUTERS