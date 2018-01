MTV Brasil cria aplicativo de TV ao vivo no iPhone - Link - Estadão

Na semana passada, a BBC anunciou a criação de um aplicativo para o iPhone que servirá para transmitir a Copa do Mundo ao vivo nos celulares da Apple. Pode parecer oportunismo, mas a MTV Brasil já desenvolveu uma ferramenta semelhante a ser lançada em breve: um aplicativo que dará ao dono do telefone acesso à programação do canal em tempo real.

O Estado viu a novidade com exclusividade pelas mãos de Mauro Bedaque, diretor de Conteúdo Digital da MTV. A qualidade de transmissão é muito boa e as imagens ocupam a tela toda do celular. O conteúdo é transmitido por streaming e pode ser pausado. Há a ideia de que a ferramenta grave os programas exibidos, aproveitando-se a generosa memória interna do iPhone.

Ao contrário dos celulares que sintonizam TV digital, o aplicativo não exige uma antena específica: basta uma conexão 3G ou de internet sem fio (Wi-Fi). “Não existe medo de canibalização”, diz Bedaque, sobre a possibilidade do aplicativo tirar audiência do canal televisivo.

Assim que lançada, a ferramenta será colocada gratuitamente dentro da App Store, a loja de aplicativos para iPhone da Apple.

* Matéria publicada no Caderno 2 desta quarta-feira.